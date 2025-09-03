АТОЛ: «зеленый лук» оказался самым популярным вкусом чипсов у россиян

Аналитики АТОЛ провели исследование и выяснили, какие чипсы нравятся россиянам больше всего. Результаты опубликовала « Газета.ru ».

Вкус «зеленый лук» стал самым популярным с долей продаж в категории 23%. На втором месте — «сметана и зелень» (20%), на третьем — «краб» (18%).

В топ-5 также вошли вкусы «сыр» (14%) и «бекон» (9%). «Паприка» и «соль» имеют по 4% предпочтений, «барбекю» — 2%. На долю прочих вкусов пришлось 6%.