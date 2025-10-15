«АТОЛ»: спрос на хозяйственное мыло вырос на 90%

Спрос на хозяйственное мыло увеличился почти вдвое за последний год. Об этом сообщили аналитики компании «АТОЛ», изучив 55,8 миллиона чеков. С результатами анализа ознакомился сайт «Известия» .

«Россияне стали чаще приобретать мыло всех видов. Наибольший рост зафиксирован в категории хозяйственного мыла: его спрос увеличился на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость одной единицы товара составила 56 рублей, что на 5% дороже, чем годом ранее», — отметили исследователи.

Продажи твердого мыла возросли на 43%, средняя цена составила 138 рублей (+6%). Крем-мыло подорожало на 12% и стало стоить в среднем 224 рубля, спрос вырос на 13%. Жидкое мыло остается популярным: средняя цена — 265 рублей (+13%), спрос увеличился на 25%.

Влажные салфетки также показали рост: средняя стоимость — 89 рублей за упаковку (+10%), объем продаж — на 19% больше.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин 17 сентября сообщил, что в России обсуждается создание списка товаров первой необходимости с наценкой не более 10%. Он отметил, что инициатива парламентариев получит поддержку правительства и поможет «обуздать» рост цен.