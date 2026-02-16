Наиболее востребованной среди российских потребителей является мясная начинка для блинов. Доля покупок такого продукта составляет 26%, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитической службы АТОЛ.
Второе место занимает творожная начинка, доля которой достигает 24%. Третью позицию разделяют блинчики с ветчиной и сыром (17%). Далее следуют блины со сгущенным молоком (10%), куриным мясом (7%), печенью (4%), картофелем и грибами (3%).
Отдельные позиции занимают десерты: яблочные, вишневые и шоколадные начинки пользуются спросом лишь у 2% покупателей.
