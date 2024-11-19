Астроном Перхняк: жители Москвы смогут увидеть пролет МКС на вечернем ясном небе в определенные часы

Увидеть пролет Международной космической станции (МКС) над Москвой можно будет вечером в определенные часы. Как сообщил руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк, небо при этом должно быть ясным и чистым, написала «Москва 24» .

Станция будет похожа на яркий звездообразный объект. По словам астронома, смотреть нужно будет в направлении юга: обычно это юго-запад или юго-восток.

«Наблюдению не помешает ни Луна, ни городская засветка», — добавил он.

Ранее «Роскосмос» писал, что с 20 по 28 ноября жители российской столицы смогут заметить в небе пролет МКС. Объект будет появляться на небосводе не дольше шести минут.