Астроном Нароенков рассказал, что жители Благовещенска стали свидетелями входа метеороида в атмосферу Земли

Жители Благовещенска смогли невооруженным глазом наблюдать за входом метеороида в атмосферу Земли. Детали космического явления рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков в комментарии сайту RT.
Ученый предположил, что болид имел небольшие размеры, предположительно, меньше метра. При входе в атмосферу он полностью сгорел, поэтому затруднительно определить его место падения.
Нароенков также отметил, что подобные явления происходят довольно часто. Однако из-за того, что большая часть нашей планеты покрыта водой, люди редко становятся зрителями таких событий.
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