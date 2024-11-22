Астроном Нароенков рассказал, что жители Благовещенска стали свидетелями входа метеороида в атмосферу Земли

Жители Благовещенска смогли невооруженным глазом наблюдать за входом метеороида в атмосферу Земли. Детали космического явления рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков в комментарии сайту RT .

Ученый предположил, что болид имел небольшие размеры, предположительно, меньше метра. При входе в атмосферу он полностью сгорел, поэтому затруднительно определить его место падения.

Нароенков также отметил, что подобные явления происходят довольно часто. Однако из-за того, что большая часть нашей планеты покрыта водой, люди редко становятся зрителями таких событий.