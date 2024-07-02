Астроном Кошман: 5 июля Земля максимально отдалится от Солнца

Земля окажется максимально далеко от Солнца в эту пятницу, 5 июля. Об этом рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, ближайшая к звезде точка называется перигелием Земли. Самая далекая точка, афелий, пересекается в начале июля. Именно в этот момент Земля находится на расстоянии около 152 миллионов километров от Солнца.

Комшан отметила, что Земля окажется на самой дальней от Солнца точке своей орбиты 5 июля в 08:06 по московскому времени.

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