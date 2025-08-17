Астроном Богачев сообщил, что астероид 2025 РМ вряд ли создаст угрозу нашей планете

«Такого рода объекты отслеживаются, так как относятся к числу опасных, но прямая вероятность, что он создаст угрозу для Земли, очень мала. Для этого требуется, чтобы он столкнулся в ближайшие день-два с другим крупным телом и изменил орбиту», — сказал ученый.

Астероид считается потенциально опасным, так как пролетит на расстоянии, равном одному диаметру лунной орбиты. Однако его обнаружили только 1 августа, и пока он не проявляет кометных свойств, больше напоминая каменную глыбу.