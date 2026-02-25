Астролог Зак сообщил, что парад планет повлияет на сферы общения и денег

Парад планет пройдет 28 февраля 2026 года. Как событие повлияет на жизни людей, рассказал астролог Борис Зак в беседе с Ura.ru .

По его словам, астрономическое явление окажет особое влияние на коммуникацию, волю, отношения, деньги и идеалы. Событие накладывается на энергетически мощный коридор затмений, который начался с солнечного затмения в Водолее, и усиливает стремление к изменениям.

Зак также отметил, что не все знаки зодиака окажутся под влиянием парада планет 28 февраля. Внимание на этот период следует обратить Рыбам, Ракам, Тельцам, Близнецам и Девам.