С 23 июля по 23 августа 2026 года Солнце будет находиться в знаке Льва, что астрологи считают самым ярким и творческим периодом в году. Однако в этот раз ситуация особенная — во Льве уже находится Юпитер, планета удачи и расширения. Такое сочетание усиливает творческий потенциал и дает шанс тем, кто готов заявить о себе, написало Ura.ru .

Астролог Борис Зак рассказал, что это время уверенности, щедрости и желания быть в центре внимания.

«Именно период с 23 июля по 23 августа принесет удачу тем, кто готов ярко и открыто заявлять о своих талантах и умениях», — говорит он.

Для Львов и всех, у кого сильный Лев в натальной карте, это время личного расцвета.

«Юпитер во Льве бывает раз в 12 лет. Это ваш звездный час», — подчеркивает астролог.

Удача, признание и новые возможности ждут представителей этого знака. На уровне общества Солнце и Юпитер во Льве могут дать расцвет шоу-бизнеса, моды, искусства и ювелирной индустрии. Появятся яркие, харизматичные лидеры, способные увлекать за собой. Однако возможны и финансовые «пузыри» в сфере развлечений, а также громкие скандалы с участием знаменитостей.

Даже если вы не Лев, Солнце и Юпитер во Льве затронут каждого. Вам захочется большей яркости в жизни, появится желание романтики, щедрых жестов и внимания. Этот период хорошо подходит для предложений руки и сердца и признаний в любви.

Астролог советует начинать творческие проекты, показывать миру свои таланты, инвестировать в свой образ и быть щедрым. Главное — действовать с верой в себя.