Астролог Зак посоветовал провести время с партнером в период апрельского полнолуния

В апреле полнолуние произойдет 2 апреля в знаке Весов, что акцентирует внимание на теме партнерских отношений — как в личной жизни, так и в деловой сфере. Об этом ОТР рассказал астролог Борис Зак.

По его словам, влияние астрономического события будет ощущаться на протяжении четырех дней.

«Так как полнолуние — это период пиковой энергии Луны, в этот день и ближайшие три дня после него на поверхность выйдут все проблемы, в которых вы не успели достичь согласия», — предупредил эксперт.

Он посоветовал провести время с партнером в период апрельского полнолуния — будь то романтическое свидание или деловой ужин. Также стоит завершить изжившие себя отношения, поискать баланс во взаимодействии с близкими и уделить внимание себе.