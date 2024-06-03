Астролог Вильнер: маникюр в голубых и нюдовых оттенках принесет удачу летом 2024 года

Астролог Валентина Вильнер перечислила оттенки маникюра, которые принесут удачу и финансовое благополучие летом 2024 года. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам эксперта, с 1 по 16 июня стоит обратить внимание на небесно-голубой, серебристый и серый цвета. Отличным дополнением станут блестки.

С 17 июня по 10 июля для привлечения везения в жизнь лучше всего подойдут полупрозрачные тона, добавила астролог. Она посоветовала присмотреться к белым, перламутровым и другим нюдовым оттенкам.

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