Астролог Вильнер: маникюр в голубых и нюдовых оттенках принесет удачу летом 2024 года
Астролог Валентина Вильнер перечислила оттенки маникюра, которые принесут удачу и финансовое благополучие летом 2024 года. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, с 1 по 16 июня стоит обратить внимание на небесно-голубой, серебристый и серый цвета. Отличным дополнением станут блестки.
С 17 июня по 10 июля для привлечения везения в жизнь лучше всего подойдут полупрозрачные тона, добавила астролог. Она посоветовала присмотреться к белым, перламутровым и другим нюдовым оттенкам.
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