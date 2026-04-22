Астролог Старун рекомендовала рожденным в год Тигра и Кролика отказаться от украшений из металла

Астролог и эксперт по фэншуй Анастасия Старун сообщила «Москве 24» , что некоторым людям стоит избегать определенных украшений из-за их энергетики.

По словам эксперта, родившимся в год Тигра или Кролика лучше отказаться от металлических украшений, поскольку металл может оказывать негативное влияние на финансовое положение и здоровье.

Тем, кто родился в августе, сентябре, ноябре или декабре, а также в год Крысы, Свиньи, Обезьяны или Петуха, не рекомендуются изделия из натуральных камней, особенно красного и зеленого цветов. Такие украшения могут вытягивать энергию и передавать возможности другим людям.

Родившимся в год Змеи или Козы, а также в мае или июне стоит избегать украшений с длинными извилистыми линиями, натуральными камнями голубого и синего цветов, а также фурнитуры в виде пружин и завитков.