Астролог Сохолтуева рассказала, что Скорпионы, Рыбы и Раки от природы наделены экстрасенсорными способностями

Три знака зодиака от природы наделены сильными экстрасенсорными способностями. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Ольга Сохолтуева. Речь идет о Скорпионах, Рыбах и Раках.

Дело в том, что эти знаки принадлежат к стихии воды, а вода хорошо проводит эмоции и делает людей чувствительными к любым внешним факторам. Рыбы, например, умеют читать между строк, а Скорпионы отлично чувствуют страх, боль и опасность.

Что касается Раков, они могут видеть опасность, которая угрожает именно их семье и детям.