Астролог Сохолтуева рассказала, что Овны и Раки наиболее ярко выражают гнев

Астролог Ольга Сохолтуева в беседе с « Москвой 24 » назвала знаки зодиака, которые наиболее ярко и эмоционально выражают гнев.

Специалист включила в список Раков, Овнов, Стрельцов, Львов и Скорпионов. Так, Раки лидируют в этом вопросе из-за своего сложного характера, который определяется планетой-управителем Луной. Эмоции многих представителей знака не поддаются логике, а их настроение быстро меняется.

«А вот Львы в этой тройке менее агрессивные. Они по-детски наивны, а по своей по природе очень добрые, светлые и не очень любят драться», — добавила астролог.

Эксперт также обратила внимание на Овнов. Они открыто выражают свои эмоции и могут физически воздействовать на окружающих. Стрельцы тоже экспрессивны и любят демонстрировать негодование.