Астролог Скуратова рассказала, что изображение дракона на дисплее поможет добиться успеха в работе

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова рассказала « Москве 24 », какие изображения на дисплеях компьютера или смартфона могут помочь в достижении успеха на работе.

По ее словам, в китайской культуре изображение дракона символизирует процветание, могущество и удачу. Феникс ассоциируется с благоприятной карьерой, а морская черепаха Ао — с долголетием и вечностью.

Кроме того, лошадь в древнем Китае символизировала скорость, силу и уверенность, а бамбук — преемственность поколений. Для повышения уровня энергии и уверенности специалист рекомендовала выбирать изображения красного цвета, олицетворяющего стихию Огня.