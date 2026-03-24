Астролог Скуратова призвала размещать на подоконнике растения с круглыми листьями для привлечения положительной энергии

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова рассказала «Москве 24» , что окна имеют важное значение в фэншуй, поскольку через них поступает благоприятная энергия Ци. Поэтому необходимо внимательно относиться к тому, какие предметы находятся на подоконниках.

По словам Скуратовой, на подоконниках не должно быть предметов, которые символизируют застой или негатив. К таким предметам относятся сломанные часы и будильники, неисправная техника, старые чеки и квитанции, а также другие бумаги, связанные с расходами. Эти вещи могут создавать энергетические блоки и препятствовать проникновению положительной энергии в дом.

Кроме того, эксперт советует не оставлять на подоконниках пустые емкости, так как они могут способствовать утечке денег, удачи и жизненной энергии. Также стоит избегать размещения предметов с острыми углами или колючей поверхностью, например, игольниц или кактусов, поскольку они несут агрессивную энергию и могут привести к конфликтам и ссорам.

Однако подоконник — идеальное место для размещения растений с круглыми листьями. Они символизируют рост, процветание и жизненную силу, способны накапливать и отдавать положительную энергию.