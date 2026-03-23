Астролог Шустина отметила, что Скорпионы могут быть манипуляторами в любовных отношениях

По словам эксперта, Овны не слишком увлечены флиртом и предпочитают сразу переходить к делу. Они напористы в ухаживаниях и стремятся к победе, особенно если есть конкуренция. Тельцы, напротив, долго присматриваются к партнеру. Их доброжелательность и приветливость могут сбивать с толку, но в ухаживаниях они стараются быть полезными и даже могут приготовить вкусные блюда для понравившегося человека.

Близнецы во время флирта болтливы и остроумны. Они могут наговорить комплиментов или наобещать того, чего не собираются выполнять. Раки застенчивы и не сразу решаются на флирт. Они проявляют заботу и стараются остаться наедине с объектом своего внимания.

Львы флиртуют открыто и щедро на комплименты. Они не стесняются выражать свои чувства и восхищение. Девы сдержанны в эмоциях и скромны. Если им кто-то нравится, они волнуются и смущаются, но постараются помочь и проявить заботу.

Весы всегда внимательны и дружелюбны, поэтому понять, когда они флиртуют, сложно. Однако в процессе ухаживаний они становятся более галантными и делают красивые жесты. Скорпионы флиртуют как играют в кошки-мышки: то смотрят так, что пропадает от взгляда, то игнорируют. Они точно знают, что нужно интересующему их объекту, и могут быть манипуляторами в любовных отношениях.

Стрельцы явно демонстрируют свое внимание: у них поднимается настроение, они стараются выглядеть сильными и смелыми. Козероги считают флирт лишним звеном в отношениях и предпочитают доказывать чувства реальными делами.

Водолеи активны в флирте и настойчиво демонстрируют свои чувства. Они веселят объект обожания, смеются над его шутками и делают неожиданные подарки. Флирт Рыб едва заметен: они могут бросать томные взгляды и намеки, говорить о важном на примерах друзей или в общем, заключила Шустина.