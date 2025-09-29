Астролог Шевченко рассказала, что Козероги, Девы и Овны не умеют отдыхать

Астролог Наталья Шевченко в беседе с «Москвой 24» рассказала, что Козероги, Девы, Скорпионы и Овны часто испытывают трудности с расслаблением и полноценным отдыхом.

По словам эксперта, Козероги воспринимают отдых как роскошь, которую нужно заслужить. Даже запланированный перерыв Козерог рассматривает как задачу, чувствуя вину за потраченное время.

Девам расслабление кажется неуместным. Они постоянно думают о делах и не могут полностью расслабиться. Скорпион отдыхает только тогда, когда все контролирует. Он боится упустить что-то важное и поэтому держит работу в поле внимания, даже находясь в спа.

Овен же не выносит покоя. В отпуске он продолжает искать возможности для активности и движения, раздает поручения и генерирует новые задачи, добавила Шевченко.