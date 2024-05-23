Астролог Шевченко посоветовала выбирать цвет волос в зависимости от знака зодиака

Чтобы выбрать цвет волос и выглядеть с ним эффектно, нужно учитывать не только особенности внешности, но и знак зодиака. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Наталья Шевченко.

Она посоветовала Овнам останавливаться на цвете меди и ореха, а Тельцам — придерживаться натурального оттенка.

Близнецам можно экспериментировать, чтобы казаться более молодыми и свежими, а Ракам — подойдут теплые светлые тона. Львам астролог посоветовала остановиться на песочном и коричневом цвете. Девам и Весам подойдет русый, но первым — светлый, а вторым — темный.

Скорпионам стоит выбрать яркие и насыщенные цвета, а Стрельцам не нужно краситься темнее своего натурального тона.

«Козерогам можно обесцвечивать волосы или, наоборот, уходить в глухой черный. Это подчеркнет их природный консерватизм и сдержанность», — добавила астролог.

Водолеям она посоветовала выбрать цвета, контрастирующие с глазами, а Рыбам — остановиться на холоных оттенках.