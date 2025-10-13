Астролог Шевченко отметила любовь Раков к осенней ностальгии

По словам эксперта, после лета Овны ставят новые цели: начинают бегать по утрам и придумывать стартапы. Тельцы стремятся влюбиться, чтобы наслаждаться каждым мгновением с партнером.

«Близнецам нравится встречаться с друзьями в пасмурные дни и подбадривать всех, кто находится в плохом настроении», — добавила специалист.

Астролог указала на любовь Раков к осенней ностальгии. Представители этого знака зодиака пишут старым друзьям, мечтают и думают о прошлом. Девы же предпочитают уделить время уборке и составлению списка задач.