Астролог Шалева рассказала о самых дипломатичных знаках зодиака

Астролог Ирина Шалева поделилась с «Москвой 24» информацией о самых дипломатичных знаках зодиака. Среди них — Весы, Раки и Рыбы.

По словам эксперта, Весы — прирожденные миротворцы. Их умение находить компромиссы и сохранять баланс помогает избегать конфликтов.

«Они чувствуют, где можно уступить, а где важно настоять на своем, но чтобы никто при этом не остался в проигрыше», — говорит астролог.

Раки также отличаются дипломатичностью благодаря своей эмпатии. Представителей этого знака отличает умение разрядить обстановку и поддержать собеседника.

Рыбы, по мнению астролога, владеют искусством мягкой дипломатии. Их интуиция и способность понимать чувства других позволяют находить общий язык с людьми и избегать споров.

