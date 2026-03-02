Астролог Шалева рассказала, что Рыбы, Раки и Весы ставят отношения на первое место

Знаки зодиака Весы, Рыбы и Рак особенно остро нуждаются в близких отношениях. Об этом сообщила астролог Ирина Шалева в беседе с сайтом «Москва 24» .

По словам специалиста, без партнера Весы чувствуют себя опустошенными, а эмоционально насыщенная жизнь необходима представителям знака Рыбы. Рак же воспринимает отношения как фундамент своего благополучия, предпочитая сохранять семью даже ценой жертвенности.

Эксперт подчеркнула значимость чувств и гармонии в создании личного счастья каждого из этих знаков.