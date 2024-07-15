Астролог Шалева: представительницы знака зодиака Водолей считаются идеальными подругами

Астролог Ирина Шалева рассказала, под какими знаками зодиака рождаются идеальные подруги. Так, приятельница-Рак поддержит в любой ситуации и не бросит в трудную минуту, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

В список также попали Водолеи. Благодаря жизнерадостности и энергичности представительницы этого знака способны кому угодно поднять настроение. Кроме того, они всегда готовы на безбашенные авантюры.

Не придется скучать и с подругами-Близнецами. С такой подругой можно посмеяться от души и посплетничать обо всем на свете, добавила астролог.