Астролог Шалева: представительницы знака зодиака Водолей считаются идеальными подругами

Астролог Ирина Шалева рассказала, под какими знаками зодиака рождаются идеальные подруги. Так, приятельница-Рак поддержит в любой ситуации и не бросит в трудную минуту, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

В список также попали Водолеи. Благодаря жизнерадостности и энергичности представительницы этого знака способны кому угодно поднять настроение. Кроме того, они всегда готовы на безбашенные авантюры.

Не придется скучать и с подругами-Близнецами. С такой подругой можно посмеяться от души и посплетничать обо всем на свете, добавила астролог.

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