Астролог Шалева назвала Овна одним из самых упрямых знаков зодиака

Астролог Ирина Шалева сообщила «Москве 24» , что есть несколько знаков зодиака, которые практически не поддаются перевоспитанию. Среди них — Лев, Скорпион и Водолей.

По словам эксперта, Лев не терпит чужих нотаций и воспринимает их как неуважение. Единственный способ повлиять на представителя этого знака — вдохновить его. Если Лев сам решит, что новое поведение сделает его успешнее, он изменится.

Скорпион, по мнению астролога, и сам может перевоспитать любого, кто попытается его «исправить». Если кто-то попробует дать ему совет, Скорпион уйдет в глухую оборону и заставит пожалеть о начатом разговоре. Изменить свое поведение представитель этого знака может только под воздействием обстоятельств и через глубокий внутренний кризис.

Водолей живет по своей системе координат и не воспринимает общепринятые нормы. Попытки перевоспитать его вызовут лишь недоумение и желание сделать все наоборот. Он изменится, только если сам этого захочет.

Овен — один из самых упрямых знаков. Он сам решает, как ему поступать, и воспринимает любые попытки изменить его поведение как агрессию. Убедить Овна можно, только дав ему самому прийти к мысли о необходимости перемен.