Астролог Сафронова: 1 и 2 октября — худшие дни месяца для финансовых операций
Астролог и прогнозист Алина Сафронова назвала худшие дни октября для финансовых операций. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, неудачными станут 1 и 2 числа. Она назвала данное время непредсказуемым, а также посоветовала отложить открытие бизнеса и подписание договоров.
Сафронова отметила, что не стоит заниматься финансами и 17 октября, так как в этот период ожидается полнолуние. Его энергия способна помешать реализации планов.
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