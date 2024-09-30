Астролог Сафронова: 1 и 2 октября — худшие дни месяца для финансовых операций

Астролог и прогнозист Алина Сафронова назвала худшие дни октября для финансовых операций. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам эксперта, неудачными станут 1 и 2 числа. Она назвала данное время непредсказуемым, а также посоветовала отложить открытие бизнеса и подписание договоров.

Сафронова отметила, что не стоит заниматься финансами и 17 октября, так как в этот период ожидается полнолуние. Его энергия способна помешать реализации планов.

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