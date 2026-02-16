Астролог Рольник заявила, что в 2026 году мир столкнется с жесткими решениями и переломными моментами

Астролог Юлия Рольник в интервью «ФедералпПресс» рассказала, что 2026 год будет переломным и станет временем окончательных решений в различных сферах жизни.

По мнению эксперта, 2026 год — это год фиксации новой реальности. Он не столько запускает процессы, сколько закрепляет то, что началось раньше: в экономике, международной политике, технологиях и общественных настроениях.

Рольник подчеркнула, что главный тренд года — отказ от иллюзий, включая иллюзию быстрых договоренностей, бесконечного роста и идею о том, что технологии решат все проблемы без последствий.

В геополитической сфере ожидается рост прямолинейности и сокращение дипломатических пауз. Решения будут приниматься быстрее, иногда без длительной подготовки общественного мнения. Наиболее напряженными могут быть февраль, март и август 2026 года, когда вероятны переломные события, влияющие на международную повестку.

Экономическая логика 2026 года будет направлена на выживаемость и эффективность. Период «экономики ожиданий» сменится экономикой расчета. Проигрывать будут те, кто берет на себя чрезмерные обязательства, рассчитывает на быстрый эффект и игнорирует реальные ресурсы.

По словам астролога, 2026 год не фатален, но требователен. Он отсеивает неэффективные стратегии и иллюзии, делая будущее результатом конкретного выбора.