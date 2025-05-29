Астролог Родина рассказала, что Уран изменит жизнь двух знаков зодиака в июле

Астролог Екатерина Родина в беседе с сайтом «7Дней.ru» поделилась информацией о значимом астрологическом событии, которое затронет всех представителей зодиакального круга.

Специалист рассказала о переходе Урана в знак Близнецов, который произойдет в июле и продлится семь лет.

«Начинает одно из самых сильных и разрушительно-обновляющих астрологических событий. Это не просто "новая глава". Это глобальный сдвиг мышления, коммуникаций, технологий и восприятия реальности. Все рушится? Да, но за этим кроется освобождение и рост», — рассказала эксперт.

Близнецы станут главными действующими лицами этого периода. Им предстоит пережить значительные перемены в личной жизни, возможно, отказаться от привычных ролей и даже имени. Астролог советует им опираться на осознанную самоидентификацию.

Водолеи, управителем которых является Уран, также окажутся в выигрыше. С июля им стоит сосредоточиться на творчестве и запуске личных проектов. Вероятно, те, кто находится в отношениях, задумаются о расширении семьи, подчеркнула Родина.