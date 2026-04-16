Астролог Ряскина рассказала, что новолуние 17 апреля 2026 года может дать импульс для новых начинаний

В пятницу, 17 апреля 2026 года, произойдет одно из самых значимых новолуний в году. Астрономическое событие наступит в знаке Овна в 14:54 по московскому времени. Этот период считается сильным и важным для новых начинаний, заявила РИА «Новости» астролог Ирина Ряскина.

По словам специалиста, в этот день Луна, Марс, Меркурий, Солнце, Нептун и Сатурн соберутся в Овне. Такое скопление планет даст мощный импульс и энергию для реализации задуманного.

«Дела, начатые в этот период, получат очень сильную энергию для скорейшей реализации», — отметил астролог Борис Зак в беседе с ОТР.

Однако эксперт предупредил, что в новолуние возможно усиление конфликтов и воинственной риторики на уровне государств.

Чтобы привлечь успех в новолуние 17 апреля, не потребуются особые ритуалы. Главное — готовность действовать здесь и сейчас. Астрологическое событие станет периодом новых начинаний. Задача для тех, кто хочет добиться высот, — поставить себе конкретную цель и сделать первый шаг к ее достижению. Борис Зак порекомендовал не останавливаться, так как энергии этого новолуния хватит на ближайшие полгода.

Астролог Ирина Ряскина отметила, что новолуние — это время внутренней паузы. В этот период может ощущаться меньше энергии и больше сомнений. Но это нормально. Главное — спокойно прожить этот период, чтобы старт дальнейших действий был устойчивым.

Уделить внимание своим стремлениям стоит не только в новолуние, но и в следующие три дня. Этот период подойдет для новых свершений и перемен в отношениях с людьми.