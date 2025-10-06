Астролог Малеева рассказала, что тельцы склонны проявлять лень и упрямство

Астролог Катерина Малеева в беседе с «Москвой 24» указала на раздражающие особенности характера, присущие каждому знаку зодиака.

Как отметила специалист, овны часто спешат и повышают голос по мелочам, что может привести к конфликтам. Телец стремится к комфорту и часто проявляет лень и упрямство. Близнецы склонны много говорить и иногда запутываются в своих рассказах.

Раки могут драматизировать события и долго обижаться, а Львы любят внимание и превращают все в шоу.

«Дева может придираться и без конца критиковать», — отметила Малеева.

Весы страдают от нерешительности. Скорпион запоминает обиды и может мстить даже спустя время. Стрелец обещает больше, чем выполняет, действуя по принципу «сказал и забыл». Козерог — трудоголик и часто забывает о личной жизни. Водолеи любят спорить ради самого процесса.

«Рыбы же склонны убегать в иллюзии и тонуть в фантазиях, а не решать проблемы», — подытожила астролог.