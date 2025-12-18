Астролог Любимова отметила, что объединение дальних планет в единую конфигурацию станет главным астрособытием 2026 года

В 2026 году ожидается значительное астрологическое событие — одновременный переход нескольких медленных планет в новые знаки зодиака. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала астролог Лилия Любимова.

По словам специалиста, дальние планеты — Уран, Нептун и Плутон — изменят свои позиции практически одновременно. Это приведет к образованию прочной коалиции между ними.

Нептун, главный герой года, войдет в знак Овна 26 января и останется там до 2038 года. Уран перейдет в Близнецы 26 апреля и пробудет там семь лет. Сатурн обосновался в Овне 14 февраля, где соединится с Нептуном. Эти события приведут к переменам в сферах, за которые отвечают эти знаки.

Юпитер полгода будет находиться в Раке, продолжая тренды 2025 года, а затем переместится в Лев. Плутон, отвечающий за глобальные трансформации, весь год будет находиться в первых градусах Водолея.

«Это периоды, когда наше влияние на ход событий ограничено. Отметьте их в календаре, чтобы на эти даты не планировать такие важные дела, как переезд, свадьба или развод, смена работы, финансовые сделки, судебные дела, операции, получение важных документов», — предупредила Лилия Любимова о периодах затмений в 2026 году.

Самым важным астрособытием 2026 года станет объединение дальних планет в единую конфигурацию — бисекстиль. Это позволит увидеть, что будущее обретает реальные черты. Появится долгожданная ясность: что окончательно ушло в прошлое, а что нам нужно осваивать, к чему привыкать и адаптироваться.