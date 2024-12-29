Астролог Краснова: Тиграм и Драконам невероятно повезет в начале января 2025 года

Астролог Руслана Краснова составила тайский гороскоп на период с 30 декабря по 5 января и рассказала о том, что ждет знаки восточного зодиака в первые дни нового года. В беседе с «7 Дней» эксперт отметила два знака, которым, по ее мнению, невероятно повезет.

По мнению эксперта, родившимся в год Тигра важно следовать своим желаниям и стремлениям — все, что они захотят осуществить, имеет большие шансы на успех. В сложных ситуациях следует прислушиваться к интуиции, она станет надежным проводником. Чтобы избежать переутомления в первые недели нового года, необходимо периодически давать себе отдыхать. А в личных отношениях стоит отпустить прошлые ошибки и начать все заново.

Родившимся в год Дракона Краснова предсказала значительные перемены с самого начала года. Вокруг Драконов появятся люди, которые будут полезны им в будущем и смогут привести к успеху. Также Драконам следует проявлять больше внимания и любви к партнеру.