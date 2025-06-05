Астролог Келли посоветовала Львам быть осторожнее с финансами в июне

Астролог Лана Келли предупредила, что начало лета принесет финансовые испытания для трех представителей зодиакального круга. Этим знакам следует быть особенно осторожными с деньгами и избегать необдуманных трат, сообщил сайт 7Дней.ru.
По словам эксперта, для Львов июнь может оказаться непростым, потому им не стоит увлекаться дорогими развлечениями. В личной жизни месяц будет насыщен эмоциями — возможны новые романы или возрождение чувств в существующих отношениях. На работе Львам рекомендуется проявить лидерские качества, чтобы их заметили.
Астролог отметила, что Девы также должны проявить практичность в финансовых вопросах. Келли посоветовала избегать долгов и ненужных расходов, чтобы не оказаться в сложной ситуации. То же самое касается Близнецов.
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