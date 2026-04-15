Астролог Грохотова рассказала, что Весы и Рыбы часто сталкиваются с синдромом самозванца

Астролог Анастасия Грохотова рассказала «Москве 24» , что некоторые знаки зодиака более подвержены синдрому самозванца, чем другие. В их числе — Девы, Козероги, Рыбы, Весы и Раки.

По словам эксперта, Весы автоматически сравнивают себя с другими и из-за этого теряют ощущение собственной ценности. Рыбы сильно зависят от атмосферы вокруг и могут начать сомневаться в себе рядом с более уверенными людьми.

Девы склонны к саморефлексии и часто сомневаются в качестве своей работы, даже если она выполнена безупречно. Козероги же могут обесценивать свои достижения, приписывая успех удаче или стечению обстоятельств. Раки могут долго держаться за прошлые неудачи и из-за этого даже при нормальных результатах чувствовать, что справились случайно.