Астролог Горностаева призвала не дарить на Новый год — 2026 зеркала, пустые кошельки и портмоне

Мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева рассказала «Москве 24» , какие подарки могут оказаться неподходящими для Нового года, который пройдет под знаком Огненной Лошади.

По ее словам, согласно фэншуй, не стоит дарить вещи, которые могут обнулить достижения человека. Среди таких предметов — зеркала, пустые кошельки и портмоне. Также лучше избегать подарков с неблагоприятной историей, например антиквариата, чучел и шкур.

«Еще лучше избегать синих и черных подарков (цвета Воды), если вы не знаете точно бацзы (карты судьбы) одариваемого», — добавила Горностаева.

Табу — колючие кактусы и растения с острыми листьями, например юкка, а также острые предметы: ножи, кинжалы, мечи. Они разрушают гармонию и могут «перерезать» отношения или удачу.

Поскольку 2026 год по восточному гороскопу будет под управлением стихии Огня, не стоит дарить предметы, связанные с Водой: аквариумы, фонтаны, картины с изображением водопадов или моря. Это может «потушить» удачу.

Главным табу для года Лошади считаются подарки, символизирующие ограничение и несвободу, такие как картины или статуэтки с изображением уздечек, хомутов, клеток или заборов. В качестве подарков лучше выбирать вещи, связанные с ощущением простора и комфорта: сертификаты на путешествия, красивые карты мира или книги о приключениях.