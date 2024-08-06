Астролог Горностаева: карта мира и статуэтки совы в доме помогут добиться успехов в творчестве

Мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева перечислила предметы интерьера, которые помогут добиться успехов в творчестве. Слова эксперта опубликовала « Москва 24 ».

Так, специалист посоветовала разместить в жилище карту мира, ведь она способствует развитию творческих способностей. Для получения мудрости необходимо расположить статуэтку совы в северо-восточной части помещения.

Горностаева дала отдельные рекомендации писателям. Удачу в литературном деле принесут красивый набор для каллиграфии с кисточками и обычные перьевые ручки.