Астролог Горностаева: карта мира и статуэтки совы в доме помогут добиться успехов в творчестве

Мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева перечислила предметы интерьера, которые помогут добиться успехов в творчестве. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».

Так, специалист посоветовала разместить в жилище карту мира, ведь она способствует развитию творческих способностей. Для получения мудрости необходимо расположить статуэтку совы в северо-восточной части помещения.

Горностаева дала отдельные рекомендации писателям. Удачу в литературном деле принесут красивый набор для каллиграфии с кисточками и обычные перьевые ручки.

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