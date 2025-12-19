Астролог Ермолина заявила, что новолуние 20 декабря может привести к переосмыслению целей

Астролог Татьяна Ермолина рассказала « Москве 24 », что новолуние 20 декабря может стать временем для переосмысления жизненных планов, целей и философии.

По словам эксперта, новолуние создаст противоречивый фон, так как формирует напряженные аспекты с Сатурном и Нептуном. Сатурн требует ответственности и зрелости, а Нептун может провоцировать сомнения и уход в иллюзии.

«Возможны внутренние колебания, ощущение потери ориентиров, разочарование в прежних убеждениях или идеалах», — предупредила специалист.

Как пояснила астролог, наибольшее влияние соответствующий период окажет на Стрельцов, Близнецов, Дев и Рыб. Эти знаки получат шанс завершить цикл, связанный с выбором пути.