Астролог Ермолина рассказала, что благоприятное время для новых начинаний продлится до июля 2026 года

С 28 ноября Сатурн завершает ретроградное движение и возвращается к прямому ходу, что окажет влияние на представителей всех знаков зодиака. Об этом сообщила астролог Татьяна Ермолина в интервью «Москве 24» .

По ее словам, в прямом движении Сатурн будет находиться до 26 июля 2026 года. Это значит, что период переосмысления и исправления ошибок подходит к концу, и начинается время для новых начинаний.

Астролог подчеркнула, что в ближайшие месяцы структура жизни может измениться: уйдут прежние препятствия, завершатся давние дела, и появится больше возможностей для развития. С 28 ноября по 14 февраля события будут развиваться стремительно, но все равно будут связаны с прошлым опытом. Сатурн призывает правильно расставлять приоритеты и обретать уверенность там, где раньше были сомнения.

«С середины февраля и до первых чисел марта — короткий, но насыщенный период, когда интенсивно напоминают о себе события прошлого лета», — отметила астролог.

Сатурн придает этим моментам окончательную форму и закрывает волнующие ситуации. Следующий период до конца июля принесет новые веяния. Сатурн в Овне начнет новый виток кармических задач, и всем предстоит найти баланс между собственной инициативностью и требованиями внешнего мира.

Особое внимание астролог призвала обратить на март, когда повысится запас прочности и волевой контроль, что позволит добиться успеха посредством трудолюбия.