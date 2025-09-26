Астролог Дятлова рассказала, что Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы часто испытывают неуверенность в себе

Астролог Катерина Дятлова в беседе с «Москвой 24» поделилась мнением о том, что Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы часто испытывают неуверенность в себе. Однако, по ее словам, это может стать стимулом для их развития и достижения целей.

По мнению астролога, неуверенность часто преследует представителей знаков, родившихся на стыке времен года. Они всю жизнь могут искать свое истинное «я», подстраиваясь под изменчивые обстоятельства и окружение. Именно поэтому их называют мутабельными (изменчивыми).

Катерина Дятлова считает, что неуверенность и поиск опоры заставляют этих людей двигаться вперед, помогая им чувствовать ритм жизни. Она советует им наслаждаться самим путем и его познанием, а не зацикливаться на недостижимых целях.