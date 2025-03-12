Астролог Борщ: услуги астрологии не должны быть в центре внимания Госдумы

Астролог Татьяна Борщ в беседе с ИА НСН высказала мнение о том, что услуги астрологии не должны быть в центре внимания Госдумы.
По ее словам, люди всегда будут интересоваться предсказаниями и узнавать будущее с помощью астрологии. Эта практика древнее самой Думы.
Борщ подчеркнула, что есть много других проблем, которыми стоит заняться депутатам.
Также она добавила, что известный астролог Михаил Левин имеет образование физико-математического факультета МГУ. Хороший специалист в этой области должен иметь сильный бэкграунд и еще какое-то образование помимо астрологического, пояснила Борщ.
Спортсменка из Домодедова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Часовню Георгия Победоносца в Реутове отремонтируют к 80-летию Победы
Газификация деревни Новопокровское началась в Коломне
Уровень воды в реках Коломны отследят с помощью камер «Безопасного региона»
Проект патриотического клуба из Озер выиграл муниципальную премию «Служение»
«Меньше мест — больше сложностей». Профессор — об идее ограничить прием в вузы детей из регионов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте