Астролог Борщ: услуги астрологии не должны быть в центре внимания Госдумы

Астролог Татьяна Борщ в беседе с ИА НСН высказала мнение о том, что услуги астрологии не должны быть в центре внимания Госдумы.

По ее словам, люди всегда будут интересоваться предсказаниями и узнавать будущее с помощью астрологии. Эта практика древнее самой Думы.

Борщ подчеркнула, что есть много других проблем, которыми стоит заняться депутатам.

Также она добавила, что известный астролог Михаил Левин имеет образование физико-математического факультета МГУ. Хороший специалист в этой области должен иметь сильный бэкграунд и еще какое-то образование помимо астрологического, пояснила Борщ.