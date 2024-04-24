Астролог Борщ: красивая дата может принести семье скорый развод | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:15 Астролог Борщ: красивая дата может принести семье скорый развод

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Многие пары выбирают для бракосочетания красивые даты. Это может привести к скорому разводу, если не учесть другие важные астрологические аспекты, сообщила астролог Татьяна Борщ в беседе с «Национальной службой новостей».

Так, например, эксперт сочла неблагоприятной дату 24.04.24. По ее словам, это период полнолуния. Луна в Скорпионе говорит о том, что в этот день удачно заключить браки могут только те люди, которые уже довольно давно в отношениях.

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Кроме того, стоит отказаться от свадьбы в период ретроградного Меркурия. В противном случае возрастают риски, что пара быстро разведется, отметила астролог.