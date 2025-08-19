Астролог Березовская предупредила о ментальной перезагрузке в парад планет

Парад планет, который произойдет в ночь на 19 августа, приведет к внутренней перезагрузке: ментальной, эмоциональной и мыслительной. Об этом рассказала астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская в беседе с Ura.ru .

По словам эксперта, сила астрономического явления будет действовать на людей в ближайшие два дня: со вторника на среду.

«Нужно учитывать, какие планеты участвуют сегодня и завтра в параде планет и в каком сочетании. Это поможет лучше понять, что именно будет происходить», — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что особое влияние на людей окажут Юпитер, Венера и Луна. Так, Юпитер даст ощущение расширения и видения своего пути и места в этом мире. Венера усилит чувственную сферу: эмоции станут более острыми, а Луна дополнительно повлияет на эмоциональную часть женщин.