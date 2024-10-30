Астролог Барлова: в ноябре многие знаки зодиака закончат болезненные отношения

Текущий ноябрь пройдет под влиянием Венеры, которая даст возможность многим знакам зодиака разобраться в чувствах, другие же смогут закончить болезненные отношения. Об этом изданию «7Дней» рассказала астролог Полина Барлова.
Сделать это можно будет только до 11 ноября, затем Венера из знака Стрельца отправится в знак Козерога и сместит фокус внимания на работу. Тельцы в этот момент почувствуют острую потребность в любви, Девам же улыбнется удача встретить свою половину. Наиболее важными для Дев будут два числа — 10 и 12 ноября, когда они окажутся перед важным выбором.
Барлова призвала Дев в этот период поехать в командировку или записаться на курсы, чтобы найти интересных для общения людей. Возможно, в будущем такая связь перерастет в любовный роман.
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