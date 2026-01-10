Астролог Асеева рассказала, какие профессии могут принести финансы представителям разных знаков зодиака

Астролог Жанна Асеева поделилась с «Москвой 24» рекомендациями о том, какие профессии могут принести финансовое благополучие представителям разных знаков зодиака.

По ее мнению, огненные знаки — Овны, Львы и Стрельцы — часто проявляют лидерские качества и стремятся к конкуренции.

Астролог утверждает: «Овнам хороший доход принесут любые стартапы, руководящие роли, спорт, силовые структуры. Львам — актерское дело, шоу-бизнес/ивенты, должность креативного директора/бренд-менеджера, PR и публичные выступления. Стрельцы заработают хорошие деньги в коучинге, логистике, менторстве, международном бизнесе, образовании, туризме, спорте, в том числе тренерстве и юридическом международном праве».

Представители земных знаков — Тельцы, Девы, Козероги — склонны к практичности и хозяйственности. Им важно учитывать стабильность и возможность карьерного роста. Асеева рекомендует Тельцам искать успех в банковской сфере, бухгалтерии, закупках и агросфере. Девам — в аналитике, финансовом контроле, медицине и услугах населению. Козерогам — в управлении, консалтинге, строительстве и государственных структурах.

Воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолеи — обладают общительностью и сообразительностью. Им важны условия многозадачности и возможность обучения. Близнецы смогут хорошо заработать в маркетинге, продажах, медиапространстве и сфере обучения. Весы — в юриспруденции, эстетике и дизайне, моде, медиаторстве и свадебной индустрии. Водолеям лучше заниматься новыми технологиями, стартапами, телекоммуникациями и наукой.

Меланхоличные Раки, Скорпионы и Рыбы ищут творческие направления. Асеева советует Ракам работу в сфере недвижимости, кейтеринга или семейных сервисов. Скорпионам — в инвестиционном банкинге, кибербезопасности, психологии, хирургии и кризис-менеджменте. Рыбам — в музыке, кино, гейм-индустрии, дизайне и коучинге.