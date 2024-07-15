Ассоциация владельцев кинотеатров: в России нужно обязать кинотеатры платить за показ иностранных фильмов

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с ИА НСН предложил обязать российские кинотеатры платить определенную сумму денег за показ иностранного контента.

Представитель отрасли считает, что тогда не будет ситуаций, когда сборы неофициального проката превышают официальный.

«Нам надо принять закон, как в Белоруссии. Когда там поняли, что на российском контенте они выживают только зимой, а на иностранном — летом, то еще 1,5 года назад издали закон», — сказал Воронков.

Ранее сайт kinobusiness.com писал, что в стране впервые за долгое время сборы в рамках неофициального проката превысили официальный.