Ассоциация участников рынка электронной торговли поддержала усиление госрегулирования маркетплейсов

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков в разговоре с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» предложение усилить госрегулирование маркетплейсов в стране.
Собеседник издания отметил, что доля нелегальных товаров на маркетплейсах достигает 30%. Он считает, что обязательные проверки документов со стороны государства могут улучшить ситуацию.
«Для эффективного контроля также потребуется комплексный подход, включая обучение продавцов, внедрение технологий для автоматизации проверок и сотрудничество с правоохранительными органами», — сказал он.
Представители вышеназванной организации предложили Михаилу Мишустину ввести административную ответственность для маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции.
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