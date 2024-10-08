Ассоциация участников рынка электронной торговли поддержала усиление госрегулирования маркетплейсов

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков в разговоре с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» предложение усилить госрегулирование маркетплейсов в стране.

Собеседник издания отметил, что доля нелегальных товаров на маркетплейсах достигает 30%. Он считает, что обязательные проверки документов со стороны государства могут улучшить ситуацию.

«Для эффективного контроля также потребуется комплексный подход, включая обучение продавцов, внедрение технологий для автоматизации проверок и сотрудничество с правоохранительными органами», — сказал он.

Представители вышеназванной организации предложили Михаилу Мишустину ввести административную ответственность для маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции.