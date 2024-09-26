Ассоциация участников рынка электронной торговли: автоматизация решит проблему кадров на маркетплейсах

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков в беседе с ИА НСН назвал решение проблемы нехватки кадров на пунктах выдачи заказов. По словам эксперта, в этот вопросе поможет автоматизация работы складов.

«К примеру, склады максимально автоматизировать, чтобы сократить там количество сотрудников», — сказал эксперт.

Кременсков рассказал, что особая нехватка ощущается в тех регионах, где власти объявили о запрете работать в торговле гражданам из других стран.

Ранее СМИ писали, что в России начали закрываться пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов из-за нехватки персонала.