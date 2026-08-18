Ассоциация руководителей медиа обратилась в Верховный суд РФ с просьбой защитить СМИ от «фотоэкстремизма»

Ассоциация руководителей медиа (АРМ) направила обращение в Верховный суд РФ с просьбой выработать единые правила по спорам о взыскании компенсаций за использование фотографий. Об этом сообщает «ФедералПресс» .

Проблема заключается в том, что стоимость стоковых снимков в суде может вырастать в сотни раз, а добросовестные редакции страдают из-за ошибок подрядчиков. Как отметила президент АРМ Надежда Плотникова, за последние десять лет количество дел о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на цифровые фотографии выросло в восемь тысяч раз. Общая сумма выплат истцам при этом составила около 1,5 млрд рублей.

В обращении подчеркивается, что суды при определении размера компенсации должны учитывать характер использования, длительность размещения и поведение сторон. АРМ также просит Верховный суд обратить внимание на серийные иски, когда права на фото консолидируются у специализированных фирм.

Ассоциация предлагает активнее применять статью 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления правом и просит Верховный суд обобщить практику и дать разъяснения по пяти ключевым вопросам, включая критерии определения надлежащего ответчика и оценки добросовестности СМИ.