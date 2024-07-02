Ассоциация операторов микромобильности: жара не влияет на безопасность поездок на электросамокатах

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с ИА НСН сообщила, что аномальная жара, пришедшая в Москву, не может повлиять на безопасность поездок на электросамокатах, поскольку батареи в транспорте рассчитаны на температуру до 60 градусов.

Эксперт пояснила, что разработчики оснащают каждую батарею датчиком и определенной умной системой, которая защищает батарею от перегрева и от переохлаждения.

«Единственная проблема — ручки самоката могут нагреваться, это просто не очень комфортно рукам, но проблем с безопасностью нет», — добавила Эрдман.

С ней согласилась пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик. Она отметила, что аккумуляторы в электросамокатах находятся в специальных коробках, что также защищает устройства от перегрева.