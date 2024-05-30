Ассоциация «Интернет-видео» призвала отложить рассмотрение закона об антинаркотической маркировке произведений

В России предложили ужесточить ответственность за распространение информации о наркотиках, в том числе в литературе, музыке и кино, без специальной маркировки. Ассоциация «Интернет-видео» призвала этот закон отложить, сообщил RT.

Эксперты подчеркнули, что прописанные в законопроекте требования трудновыполнимы в короткие сроки. Также принятие документа может привести к запрету целого ряда классических произведений искусства.

В случае введения закона придется снабжать маркировкой прозу таких классиков мировой литературы, как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Артур Конан Дойл. Успеть это сделать до 1 сентября невозможно, отметили эксперты.