Ассоциация «Интернет-видео» призвала отложить рассмотрение закона об антинаркотической маркировке произведений

В России предложили ужесточить ответственность за распространение информации о наркотиках, в том числе в литературе, музыке и кино, без специальной маркировки. Ассоциация «Интернет-видео» призвала этот закон отложить, сообщилRT.

Эксперты подчеркнули, что прописанные в законопроекте требования трудновыполнимы в короткие сроки. Также принятие документа может привести к запрету целого ряда классических произведений искусства.

В случае введения закона придется снабжать маркировкой прозу таких классиков мировой литературы, как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Артур Конан Дойл. Успеть это сделать до 1 сентября невозможно, отметили эксперты.

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