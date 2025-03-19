Ассоциация «Интернет-видео»: аниме набирает популярность среди молодых россиян

В России аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд лидировал в рейтинге зрительского интереса. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на «Индекс Кинопоиск Pro».

Этот проект набрал более 5% общего интереса аудитории, опередив отечественные и зарубежные сериалы.

Глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что аниме стало популярным среди россиян младше 30 лет. Он добавил, что ситуация напоминает успех турецких сериалов: долгое время их фанаты были в тени, но с 2022–2023 годов возник ажиотаж вокруг турецких актеров. Похоже, что большая часть любителей аниме — это молодые люди до 30 лет, и для них этот жанр очень популярен.

Ранее сообщалось, что с 20 марта в России снова можно будет увидеть аниме-мультфильм «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки.